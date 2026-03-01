Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 1 марта 2026Мир

Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

Макрон опубликовал кадры перехвата нефтетанкера, якобы связанного с Россией
Ольга Коровина

Кадр: @EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал информацию о перехвате нефтяного танкера, якобы связанного с Россией. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Х.

«В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции», — написал французский лидер.

Макрон также опубликовал кадры, на которых видно, как к танкеру приблизились два вертолета. Один из них снизился и завис над судном, после чего была произведена высадка на борт.

Ранее 1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией. Он написал, что в течение последних нескольких часов их вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер. По словам Франкена, судно якобы относится к «теневому флоту».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аятолла объявил джихад против США и Израиля

    В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

    Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

    В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

    В Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями

    Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

    На российских танках появилась новая защита от дронов

    В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для ударов по Ирану

    Северная Корея назвала незаконными удары США и Израиля по Ирану

    Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok