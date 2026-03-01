Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

Макрон опубликовал кадры перехвата нефтетанкера, якобы связанного с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал информацию о перехвате нефтяного танкера, якобы связанного с Россией. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Х.

«В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции», — написал французский лидер.

Макрон также опубликовал кадры, на которых видно, как к танкеру приблизились два вертолета. Один из них снизился и завис над судном, после чего была произведена высадка на борт.

Ранее 1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией. Он написал, что в течение последних нескольких часов их вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер. По словам Франкена, судно якобы относится к «теневому флоту».