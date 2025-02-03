Бывший депутат парламента Британии Лопрести заявил, что присоединился к ВСУ

Бывший депутат британского парламента Джек Лопрести заявил, что вступил в интернациональный легион территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Independent.

«Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Ушло некоторое время на то, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков», — сказал он.

Депутат заявил, что не служит на передовой, а выполняет вспомогательную работу. По словам Лопрести, в круг его обязанностей входят международные отношения и дипломатия, закупка вооружения и работа с ветеранами и украинскими благотворительными организациями. Он добавил, что базируется в Киеве, но ездит по всей стране.

Ранее газета Independent сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с Россией. До этого Зеленский заявил, что общение главы Белого дома с Киевом должно быть в приоритете над Москвой.