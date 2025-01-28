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10:52, 28 января 2025Интернет и СМИ

В Британии назвали условие Зеленского для начала мирных переговоров

Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Украину к переговорам с РФ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ. Условие главы республики по вопросу сделки о мире назвали журналисты газеты Independent, базирующейся в Британии.

«Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев», — отмечается в материале.

Ранее Зеленский заявил, что общение президента США Дональда Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой.

До этого украинский лидер допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

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