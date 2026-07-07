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16:31, 7 июля 2026Мир

Трамп высказался о сделке по Украине

Трамп допустил возможность сделки по Украине после разговоров с Путиным и Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп после телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским выразил уверенность, что «что-то должно произойти» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, которого, кстати, я очень уважаю. У нас был долгий разговор, он длился очень долго, и сразу после этого я также поговорил с президентом Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то должно произойти», — отметил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с Путиным. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется»

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