Трамп высказался о встрече с Путиным в Москве

Трамп заявил, что Путин предложил встретиться в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил встретиться в Москве. Об этом он сообщил на переговорах с Владимиром Зеленским, трансляция доступна на YouTube-канале офиса главы Украины.

«Путин сказал, что с удовольствием встретился бы в Москве. А я ответил: "Я не думаю, что мне нужно ставить себя в такое положение"», — сказал он.

Затем американский президент повернулся к Зеленскому и спросил, поехал бы он в Москву.

Лидер США также анонсировал телефонный разговор с Путиным 8 июля, добавив, что он хочет закончить конфликт, хотя многие в это не верят.