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16:26, 8 июля 2026Мир

Трамп высказался о встрече с Путиным в Москве

Трамп заявил, что Путин предложил встретиться в Москве
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил встретиться в Москве. Об этом он сообщил на переговорах с Владимиром Зеленским, трансляция доступна на YouTube-канале офиса главы Украины.

«Путин сказал, что с удовольствием встретился бы в Москве. А я ответил: "Я не думаю, что мне нужно ставить себя в такое положение"», — сказал он.

Затем американский президент повернулся к Зеленскому и спросил, поехал бы он в Москву.

Лидер США также анонсировал телефонный разговор с Путиным 8 июля, добавив, что он хочет закончить конфликт, хотя многие в это не верят.

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