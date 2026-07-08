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17:09, 8 июля 2026Мир

Трамп заявил о получении США доли земли на Украине

Трамп: США получили долю земли на Украине после заключения сделки по минеральным ресурсам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

США получили долю земли на Украине после заключения сделки по минеральным ресурсам с Киевом. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США выдаст Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Уточняется, что речь идет о передаче технологий и права на их производство, что позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

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