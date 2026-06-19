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17:07, 19 июня 2026Культура

Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что доволен 32-м местом на праймериз партии «Единая Россия»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев в разговоре с «Газетой.Ru» впервые прокомментировал результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Звезда «Бригады» признался, что считает свое 32-е место хорошим результатом.

На премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова Дюжев поделился, что намерен в следующий раз лучше подготовиться к голосованию.

«Я благодарю партию "Единая Россия", которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно», — заявил Дюжев.

Результаты праймериз стали известны в начале июня. Дюжев набрал 2701 голос, заняв 32-е место. Актер делился, что решил стать депутатом для улучшения жизни россиян, при этом детали своей программы он не раскрывал.

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