Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что доволен 32-м местом на праймериз партии «Единая Россия»

Актер Дмитрий Дюжев в разговоре с «Газетой.Ru» впервые прокомментировал результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Звезда «Бригады» признался, что считает свое 32-е место хорошим результатом.

На премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова Дюжев поделился, что намерен в следующий раз лучше подготовиться к голосованию.

«Я благодарю партию "Единая Россия", которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно», — заявил Дюжев.

Результаты праймериз стали известны в начале июня. Дюжев набрал 2701 голос, заняв 32-е место. Актер делился, что решил стать депутатом для улучшения жизни россиян, при этом детали своей программы он не раскрывал.