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09:40, 28 июня 2026Россия

Трехмесячная девочка пострадала при взрыве беспилотника в российском регионе

В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадала трехмесячная девочка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В поселке Красная Яруга Белгородской области при взрыве беспилотника пострадала трехмесячная девочка. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Как стало известно, 26 июня врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму. От транспортировки пострадавшего младенца в больницу его родители отказались.

Кроме того, в белгородском селе Ржевка жертвой атаки дрона по производственному предприятию стал мужчина. На месте удара огнем повреждены здание, материалы и автомобиль. Также оказана помощь местному жителю, который получил травму при атаке ВСУ 25 июня.

Ранее в Минобороны отчитались, что в ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 213 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, в Краснодарском кран, Московском регионе, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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