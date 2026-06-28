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08:08, 28 июня 2026Россия

Минобороны сообщило о сотнях сбитых в ночь над Россией БПЛА

Минобороны: Российские средства ПВО за ночь уничтожили 213 украинских БПЛА над регионами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 28 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 213 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление передает РИА Новости.

В частности, перехваты и поражения целей фиксировались над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Орловской, Курской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что на НПЗ в Славянске-на-Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА ВСУ. Обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домовладений выбило стекла.

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