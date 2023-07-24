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09:03, 24 июля 2023Ценности

Блогер назвал три распространенные ошибки при стирке

Блогер Даг Ларсен: одежду для стирки следует застегивать и выворачивать наизнанку

Фото: Andrey Popov / Imago Images / Globallookpress.com

Блогер Даг Ларсен из Канады назвал три распространенные ошибки при стирке. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 524 тысячи подписчиков.

Как отметил инфлюэнсер, многие не знают, что капсулы для стирки следует класть под одежду, а не сверху. В противном случае они не растворятся должным образом. Кроме того, в целях сохранения предметов гардероба автор ролика посоветовал застегивать на них пуговицы и молнии и выворачивать наизнанку перед помещением в стиральную машину.

Кроме того, тиктокер призвал не стирать полотенца и простыни вместе с остальными вещами. Таким образом можно повредить ткань, пояснил мужчина.

Ранее в июле генеральный директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. В первую очередь эксперт внес в список галстуки. Помимо этого, специалист назвал шелковые предметы гардероба с пайетками или пуговицами.

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    Алина Гостева
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