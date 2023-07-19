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17:19, 19 июля 2023Ценности

Названы четыре типа вещей для стирки вручную

Директор компании по заказам химчисток Димитров: галстуки необходимо стирать вручную

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Генеральный директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. Его комментарий публикует издание Express.co.uk.

В первую очередь эксперт внес в список галстуки. «Такие ткани, как шелк и шерсть, могут сесть, потерять форму и испортить другую одежду во время короткого режима стирки в машине. Чтобы они пахли свежестью и были в хорошей форме, я бы рекомендовал стирать их вручную или отдать на профессиональную чистку», — заявил он.

Помимо этого, специалист назвал шелковые предметы гардероба с пайетками или пуговицами. «Большинство шелковых вещей требуют химчистки, так как высокие температуры и циклы отжима в стиральной машине могут привести к тому, что деликатные ткани порвутся, сожмутся и потеряют свою форму», — пояснил Димитров.

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Среди прочего собеседник издания отметил одежду на молнии, которая может повредить не только другие ткани, но и стиральную машину. В заключение Димитров напомнил о нижнем белье. «Ваши бюстгальтеры могут чрезмерно растянуться и потерять первоначальную форму», — предупредил он.

Ранее в июле блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала предмет, который предотвращает окрашивание белья при стирке. Эксперт рассказала, что существуют специальные тканевые салфетки, которые называют «ловушками для цвета». Данное изделие впитывает краску в стиральной машине, препятствует потускнению вещей и позволяет сохранить их первоначальный вид.

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    Екатерина Ештокина
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