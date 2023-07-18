Назван предотвращающий окрашивание белья при стирке предмет

Блогерша Кромби: специальные салфетки для стирки препятствуют окрашиванию вещей

Блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала предмет, который предотвращает окрашивание белья при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Эксперт рассказала, что существуют специальные тканевые салфетки, которые называют «ловушкой для цвета». Данное средство впитывает краску в стиральной машине, препятствует потускнению изделий и позволяет сохранить их первоначальный внешний вид.

Специалистка также добавила, что очищать вещи лучше при низких температурах воды. «Всегда следуйте инструкциям на этикетке по уходу за одеждой. Кроме того, я рекомендую не использовать чрезмерное количество моющего средства, поскольку это портит качество материала», — уточнила женщина.

В заключение Кромби призвала отказаться от кондиционера для белья при стирке полотенец и салфеток из микрофибры, чтобы ткань оставалась мягкой.

В июне эксперты бренда чистящих средств Comfort fabric conditioner назвали способы сохранить качество вещей во время стирки. В первую очередь специалисты посоветовали отделить светлую одежду от темной. При этом они отметили, что полотенца лучше не стирать с вещами, которые изготовлены из деликатных материалов.