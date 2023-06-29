Названы способы сохранить качество вещей во время стирки

Express: не рекомендуется стирать полотенца с вещами из деликатных материалов

Эксперты бренда чистящих средств Comfort fabric conditioner назвали способы сохранить качество вещей во время стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

В первую очередь специалисты посоветовали отделить светлую одежду от темной. При этом они отметили, что полотенца лучше не стирать с вещами, которые изготовлены из деликатных материалов.

Кроме того, собеседники издания настоятельно порекомендовали прочитать инструкцию по уходу за изделиями, которая указана на бирках. «Даже самые грязные вещи можно стирать при температуре 30 градусов, предварительно обработав пятна на них. Нанесите жидкое моющее средство или специальный пятновыводитель непосредственно на загрязненное место и оставьте на несколько минут», — объяснили они и заявили о необходимости использовать порошок хорошего качества.

В заключение эксперты предупредили читателей о том, что стиральную машину нельзя перезагружать вещами. По их словам, если одежда лежит в барабане очень плотно, то она может постираться частично. «Это часто является одной из причин, по которой одежда все еще может пахнуть после стирки», — пояснили они.

Ранее основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавиться от желтых пятен на подушке. Так, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки. По словам Хэнли, данное изделие предотвратит накопление бактерий и появление грибка и плесени.

