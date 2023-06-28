Раскрыты простые способы избавиться от желтых пятен на подушке

Основательница Piglet in Bed Хэнли посоветовала приобрести водонепроницаемые наволочки

Основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавиться от желтых пятен на подушке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Так, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки. По словам Хэнли, данное изделие предотвратит накопление бактерий и появление грибка и плесени.

Кроме того, эксперт порекомендовала стирать подушки не реже трех-четырех раза в год, используя при этом соду. «Вещество отлично впитывает влагу и уменьшает запахи. Все, что вам нужно сделать, это посыпать равномерное количество соды на подушку и оставить на пару часов. После этого удалите остатки вещества с помощью пылесоса с маленькой насадкой», — объяснила она.

Что касается наволочек, то их нужно стирать не реже одного раза в неделю. Собеседница издания заявила, что упомянутые изделия больше всего впитывают пот и грязь. В связи с этим они могут быстро утратить свой презентабельный вид.

После стирки специалистка предложить сушить подушки и наволочки на улице, поскольку ультрафиолетовые лучи могут уменьшить количество бактерий и послужить натуральным отбеливателем.

Ранее эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю, поскольку это приводит к их быстрому износу.