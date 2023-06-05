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07:30, 5 июня 2023Ценности

Названы способы сохранить чистоту постельного белья надолго

Эксперты Sleep Foundation призвали стирать постельное белье не чаще двух раз в неделю

Фото: Krista Mangulsone / Unsplash

Эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю. По их словам, слишком частая стирка приводит к их быстрому износу. Вдобавок они призвали не использовать хлор в качестве отбеливателя, поскольку из-за него могут появиться желтые пятна, если человек сильно потеет по ночам. В качестве альтернативы лучше применить пищевую соду и белый уксус.

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Кроме того, собеседники издания рассказали, что устранить неприятные запахи от постельного белья поможет лимонный сок. «Для достижения наилучших результатов используйте одну-две чашки лимонного сока. Либо налейте лимонный сок прямо в стиральную машину в начале стирки, либо замочите белье на ночь в горячей воде с половиной чашки данной жидкости», — пояснили они и предложили сушить изделия после стирки на бельевой веревке.

В мае эксперт по экологически чистой уборке Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. Специалистка рассказала, что простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов.

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    Мария Винар
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