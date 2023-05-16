Названы пять главных ошибок при стирке постельного белья

Эксперт по уборке Кэтлин Белл посоветовала стирать простыни каждую неделю

Эксперт по экологически чистой уборке Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Специалистка рассказала, что простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов. «Большинство моющих средств работают отлично, а иногда даже лучше, при более низких температурах», — пояснила Белл.

Кроме того, собеседница издания посоветовала не загружать в барабан машины простыни вместе с одеждой и полотенцами. По ее словам, в таком случае данный процесс является не эффективным, поскольку каждому изделию требуется свой температурный режим. Так, например, вещи из льна лучше стирать при температуре 30 градусов, а из шелка, шифона и льна — при 20.

Помимо прочего, Белл призвала не добавлять много моющих средств. «Большое количество порошка или геля может повредить вашу стиральную машину и постельное белье в долгосрочной перспективе. Лучше присмотритесь к концентрированным капсулам», — объяснила она.

В заключение эксперт порекомендовала сушить постельное белье на улице и всегда следовать инструкции по стирке, указанных на бирках изделий.

В феврале генеральный директор компании по производству спортивной одежды Forward Виталий Цыганков раскрыл россиянам правильные способы стирки вещей после тренировки. В первую очередь специалист посоветовал перед самим процессом вывернуть одежду наизнанку. Также Цыганков отметил, что стирать спортивную одежду нужно после каждой физической активности в спортзале. Также он пояснил, что оптимальная температура воды должна составлять 30-40 градусов.