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19:43, 14 февраля 2023Ценности

Россиянам раскрыли правильные способы стирки спортивной одежды

Директор компании Forward Виталий Цыганков: перед стиркой нужно вывернуть одежду наизнанку

Фото: unsplash

Генеральный директор компании по производству спортивной одежды Forward Виталий Цыганков раскрыл россиянам правильные способы стирки вещей после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.ru.

В первую очередь специалист посоветовал перед самим процессом вывернуть одежду наизнанку. «Так будет проще постирать изнаночную сторону, которая соприкасалась с телом. Также такие детали, как нашивки, логотипы и застежки, будут защищены от ударов о барабан стиральной машины», — объяснил он.

Кроме того, Цыганков отметил, что стирать спортивную одежду нужно после каждой физической активности в спортзале. Также он пояснил, что оптимальная температура воды должна составлять 30-40 градусов.

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В заключение собеседник издания рекомендовал для стирки использовать только специальный гель, а не порошок. По его словам, материал эластан, из которого обычно шьют спортивную одежду, отталкивает воду. За счет этого эффекта порошок может остаться на швах изделия и вызвать аллергию. «Кондиционеры для белья удерживают неприятный запах и бактерии в одежде, поэтому лучше воздержаться от их использования. Также они плохо влияют на структуру ткани. Лучше замените их на дистиллированный уксус», — уточнил Цыганков.

Ранее сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после трех-четырех ночей. В то же время они отметили, что если пижама надевается исключительно после приема ванны или душа, то указанный промежуток можно увеличить до пяти-семи дней.

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Мария Винар
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