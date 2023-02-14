Россиянам раскрыли правильные способы стирки спортивной одежды

Директор компании Forward Виталий Цыганков: перед стиркой нужно вывернуть одежду наизнанку

Генеральный директор компании по производству спортивной одежды Forward Виталий Цыганков раскрыл россиянам правильные способы стирки вещей после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.ru.

В первую очередь специалист посоветовал перед самим процессом вывернуть одежду наизнанку. «Так будет проще постирать изнаночную сторону, которая соприкасалась с телом. Также такие детали, как нашивки, логотипы и застежки, будут защищены от ударов о барабан стиральной машины», — объяснил он.

Кроме того, Цыганков отметил, что стирать спортивную одежду нужно после каждой физической активности в спортзале. Также он пояснил, что оптимальная температура воды должна составлять 30-40 градусов.

В заключение собеседник издания рекомендовал для стирки использовать только специальный гель, а не порошок. По его словам, материал эластан, из которого обычно шьют спортивную одежду, отталкивает воду. За счет этого эффекта порошок может остаться на швах изделия и вызвать аллергию. «Кондиционеры для белья удерживают неприятный запах и бактерии в одежде, поэтому лучше воздержаться от их использования. Также они плохо влияют на структуру ткани. Лучше замените их на дистиллированный уксус», — уточнил Цыганков.

Ранее сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после трех-четырех ночей. В то же время они отметили, что если пижама надевается исключительно после приема ванны или душа, то указанный промежуток можно увеличить до пяти-семи дней.