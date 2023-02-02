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16:56, 2 февраля 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки пижамы

Сотрудники бренда Pretty You London: стирать пижаму следует каждые три-четыре дня

Фото: Lightpoet / Imago / Globallookpress.com

Сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. Комментарии экспертов приводит Express.co.uk.

По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после того, как в них провели три-четыре ночи. «Близость к коже, к нашему телу в течение шести-восьми часов в сутки в постели делает их идеальной питательной средой для микробов», — пояснили представители марки.

В то же время они отметили, что если пижама надевается исключительно после приема ванны или душа, то указанный промежуток можно увеличить до пяти-семи дней. При этом если предмет гардероба используется не только в ночное время, а также при излишней потливости или чувствительной коже его следует стирать после каждого применения.

В октябре 2022 года модный редактор журнала Reader's Digest Пи Джей Гач в соавторстве с экспертами раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Удалять загрязнения с данного предмета гардероба рекомендуется после того, как его надели от трех до десяти раз.

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Алина Гостева
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