Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов

Reader's Digest: джинсы следует стирать после того, как их надели от трех до десяти раз

Модный редактор журнала Reader's Digest Пи Джей Гач в соавторстве с экспертами раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Удалять загрязнения с данного предмета гардероба рекомендуется после того, как его надели от трех до десяти раз. «При этом определить точный день стирки поможет то, в каком состоянии находятся брюки, как выглядят и пахнут», — отметил координатор по маркетингу производящей мыло компании Indigo Wild Роуэн Пейдж-Бреннан.

«Чем чаще вы стираете вещь, тем больше изнашиваются волокна ткани, а следовательно, сокращается срок службы одежды», — пояснил сооснователь бренда джинсовой одежды Triarchy Адам Таубенфлигель. Однако если изделие покрыто пятнами или имеет неприятный запах, не следует откладывать чистку, поскольку в ткани появляются бактерии, способные ее повредить.

Для сохранения качества штанов из денима специалисты посоветовали точечно почистить загрязненные участки перед стиркой, внимательно изучить этикетку и вывернуть изделие наизнанку. Также необходимо установить деликатный режим, использовать мягкое моющее средство и установить дополнительный цикл полоскания.

Ранее в октябре эксперт по уборке Линси Кромби раскрыла правильный способ стирки свитеров. Специалистка заявила, что важно придерживаться оптимальной частоты удаления загрязнений. Так, стирать трикотажные изделия необходимо после того, как их надели два-три раза.