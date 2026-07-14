Уникальные осадки обрушились на российский регион

Синоптик Шепоренко: В Свердловской области выпали беспрецедентные осадки

На Свердловскую область обрушились уникальные осадки. Столь обильные дожди летом беспрецедентны для российского региона, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, ее слова передает РИА Новости.

«Ситуация уникальная достаточно, когда пытаешься найти аналог текущему периоду и аналог нынешнему лету — аналог не подбирается. Нет таких прецедентов, когда на всей территории Свердловской области был такой избыток осадков», — рассказала метеоролог.

По словам Шепоренко, обычно рекорды относились к отдельным летним периодам и местам. Но крайне редко ситуация достигала таких масштабов, подчеркнула специалистка.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и в Свердловской области 29 июня. Осадки оказались столь обильными, что в нескольких муниципалитетах начались паводки. По последним данным МЧС, в зоне подтопления находятся 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пункты временного размещения доставили 91 человека — среди них 37 детей.