Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 14 июля 2026Экономика

Уникальные осадки обрушились на российский регион

Синоптик Шепоренко: В Свердловской области выпали беспрецедентные осадки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На Свердловскую область обрушились уникальные осадки. Столь обильные дожди летом беспрецедентны для российского региона, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, ее слова передает РИА Новости.

«Ситуация уникальная достаточно, когда пытаешься найти аналог текущему периоду и аналог нынешнему лету — аналог не подбирается. Нет таких прецедентов, когда на всей территории Свердловской области был такой избыток осадков», — рассказала метеоролог.

По словам Шепоренко, обычно рекорды относились к отдельным летним периодам и местам. Но крайне редко ситуация достигала таких масштабов, подчеркнула специалистка.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и в Свердловской области 29 июня. Осадки оказались столь обильными, что в нескольких муниципалитетах начались паводки. По последним данным МЧС, в зоне подтопления находятся 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пункты временного размещения доставили 91 человека — среди них 37 детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по украинским судам и портам
    «Зенит» заинтересовался футболистом сборной Парагвая
    Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа
    В МИД России сделали заявление об Иране
    В России в два раза выросло количество подростков-террористов
    Москвичам назвали дату прекращения дождей
    Зеленский обсудит будущее Минобороны Украины
    Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки
    Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
    Ипотеку в России назвали тикающей бомбой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok