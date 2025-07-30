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20:12, 30 июля 2025Бывший СССР

Эстония захотела отправлять Украине мясо отстрелянных для борьбы с чумой кабанов

Террас: Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Max Rossi / Reuters

Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины. Об этом заявил министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас, передает портал национального гостелерадио ERR.

Уточняется, что охота на диких кабанов проводится в Эстонии в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Однако охотники сталкиваются с проблемой избытка мяса.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резервов, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо дикого кабана, которое затем можно будет консервировать и отправлять на Украину. Это поможет решить нашу проблему», — объяснил Террас.

Ранее стало известно, что Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро. В него вошли беспилотники — воздушные и наземные, а также транспортные средства и медицинское оборудование.

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