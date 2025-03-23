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16:33, 23 марта 2025Бывший СССР

Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро

Украина передала Эстонии список требуемой военной помощи на сто миллионов евро
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина составила и передала Эстонии список военной помощи, который требуется стране, на сумму 100 миллионов евро. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Минобороны Эстонии.

«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии. Выбранная Украиной продукция будет в срочном порядке заказана (…) у эстонских оборонных компаний», — пишет издание.

По его данным, в список вошли беспилотники — воздушные и наземные, — а также транспортные средства и медицинское оборудование.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии захотело поднять вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Руководители государств G7 решили использовать доходы от российских активов для помощи Украине еще в 2024 году, однако средства все еще остаются на счетах.

ЖЗЛ
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