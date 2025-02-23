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17:30, 23 февраля 2025Мир

Эстония захотела конфисковать российские активы в пользу Украины

Reuters: Эстония поднимет вопрос конфискации замороженных активов России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии захотело поднять вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, передачу активов РФ могут обсудить на предстоящей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе 24 февраля.

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Отмечается, что руководители государств G7 решили использовать доходы от российских активов для помощи Украине еще в 2024 году, однако средства все еще остаются на счетах.

«Решение использовать сверхдоходы было шагом в правильном направлении. Настало время сделать следующий шаг», — заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Агентство подчеркнуло, что несколько государств согласились обсудить конфискацию средств РФ, в их числе Польша и страны Прибалтики. Франция, Германия и Бельгия отнеслись к идее настороженно, как и Европейский центральный банк.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет способ изъять часть замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины после окончания конфликта. Сумма может пойти в зачет обязательств Москвы по возмещению Киеву ущерба.

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