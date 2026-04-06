09:09, 6 апреля 2026

Репортер попала в больницу после нападения краба в прямом эфире

Репортер шоу Today Хейнс попала в больницу после нападения краба в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: DailyMail

На репортера австралийского утреннего шоу «Сегодня» (Today) Тейлор Хейнс напал краб в прямом эфире. В результате журналистка попала в больницу, сообщает портал News.com.au.

В выпуске Хейнс беседовала с продавцом морепродуктов на рынке в Сиднее. Во время разговора мужчина захотел показать один из самых дорогих продуктов и дал репортеру в руки живого краба. «Боже! Он огромный!» — воскликнула она, говоря о животном.

Ведущий шоу Майкл Аткинсон предложил журналистке поцеловать краба, после чего она изобразила, будто прикасается губами к его панцирю. Внезапно Хейнс почувствовала, что животное впилось ей в палец. «Отпусти меня!» — закричала она. На этом моменте репортаж завершился.

Спустя некоторое время Хейнс снова появилась в кадре, но теперь она сидела на стуле, а ее рука была в стакане с холодной водой. «Я до сих пор в шоке. Потребовалось немало времени, [чтобы освободиться от краба]», — призналась она. Репортер также в шутку выразила надежду на то, что получит компенсацию за случившееся — бесплатного краба. Она добавила, что после съемок отправится в больницу.

Ранее сообщалось, что новозеландская журналистка Джессика Тайсон пережила нападение птицы во время съемок репортажа. В соцсетях она показала свое лицо в крови.

    Последние новости

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

    Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

    Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

    В сети восхитились фигурой внучки Михаила Боярского в бикини

    С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

    Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кефира и конфет

    79-летний ведущий сообщил о возвращении рака и показал фото из больницы

    Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
