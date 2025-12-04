Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

На новозеландского репортера Джессику Тайсон напала птица во время съемок

Новозеландская журналистка Джессика Тайсон пережила нападение птицы во время съемок репортажа для канала Māori Television. Видео инцидента она опубликовала в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в нем она также показала свое лицо в крови.

Тайсон стояла рядом с торговым центром и говорила о гардеробе, когда внезапно птица атаковала ее и улетела. Испугавшаяся журналистка закрыла лицо руками. «Черт возьми», — тихо произнесла она. На вопрос оператора, все ли с ней в порядке, репортер ответила положительно. После этого он подошел к Тайсон и сказал, что у нее идет кровь.

В конце ролика журналистка вставила фотографию, которую она сделала в туалете сразу после нападения птицы. На снимке можно увидеть кровоточащую рану над ее правым глазом.

В комментарии к видео журналистка уточнила, что сейчас с ней все хорошо.

