09:13, 4 декабря 2025

Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

На новозеландского репортера Джессику Тайсон напала птица во время съемок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Новозеландская журналистка Джессика Тайсон пережила нападение птицы во время съемок репортажа для канала Māori Television. Видео инцидента она опубликовала в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в нем она также показала свое лицо в крови.

Тайсон стояла рядом с торговым центром и говорила о гардеробе, когда внезапно птица атаковала ее и улетела. Испугавшаяся журналистка закрыла лицо руками. «Черт возьми», — тихо произнесла она. На вопрос оператора, все ли с ней в порядке, репортер ответила положительно. После этого он подошел к Тайсон и сказал, что у нее идет кровь.

В конце ролика журналистка вставила фотографию, которую она сделала в туалете сразу после нападения птицы. На снимке можно увидеть кровоточащую рану над ее правым глазом.

В комментарии к видео журналистка уточнила, что сейчас с ней все хорошо.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Кэт Дили сломала зуб в прямом эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV. Она пожаловалась, что у нее нет времени сходить к стоматологу.

