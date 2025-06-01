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10:37, 1 июня 2025Бывший СССР

МИД Украины прокомментировал массированный удар ВС России

Глава МИД Украины Сибига заявил о массированном ударе ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный удар по объектам инфраструктуры Украины с вечера 31 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Украина подверглась массированной воздушной атаке со вчерашнего вечера баллистическими, крылатыми ракетами, а также сотнями беспилотников», — подчеркнул глава украинского МИД.

Сибига прокомментировал удары ВС России по инфраструктуре Украины в ночь на 1 июня и призвал международное сообщество усилить давление на Москву. Дипломат обвинил Россию в нежелании передавать сторонам конфликта проект меморандума по урегулированию противостояния.

Ранее Главное управление разведки Украины признало подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах. В украинской разведке заявили, что поезд якобы использовался для нужд Вооруженных сил России.

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