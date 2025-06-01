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09:35, 1 июня 2025Бывший СССР

ГУР Украины признало подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

ГУР Украины признало подрыв поезда на фоне ЧП в Брянской и Курской областях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало подрыв товарного поезда в Запорожской области на фоне ЧП с обрушением мостов в Брянской и Курской областях. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос», — сообщили в украинской разведке.

Как сообщается, инцидент произошел ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области. В ГУР заявили, что товарный поезд якобы двигался в сторону Крыма для нужд Вооруженных сил России.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 69 пострадали — в том числе трое детей.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области также произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Причина обрушения моста пока не называется, ее устанавливают специалисты.

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