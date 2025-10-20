Бывший СССР
Уволенный генерал Драпатый возглавил новую группировку ВСУ в Харьковской области

Драпатый возглавил новую группировку ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый возглавил новую группировку Объединенных сил украинских войск, действующую в Харьковской области. Соответствующее заявление опубликовано группировкой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая группировка объединенных сил. Ею почти в полном составе будет управлять командование объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо фронта в Харьковской области, в зону ответственности группировки войдут прилегающие к ней территории и подразделения, которые раньше относились к группировке войск «Север». При этом отмечается, что данный участок остается сложным и напряженным для украинских войск.

Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня на фоне удара российских войск по 239-му полигону ВСУ в Днепропетровской области. При этом отмечалось, что причиной его увольнения также мог стать конфликт с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским.

