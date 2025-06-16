Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 16 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о конфликте экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ с Сырским

«РБК-Украина»: Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главкомом ВСУ Сырским
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в военных и политических кругах.

«Незадолго после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще главкомом буду". Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? (...) Рапорт Драпатого об отставке — это открытый переход в оппозицию к главкому и выглядит как попытка снять с себя негатив за эти трагедии и истории с ТЦК (территориальными центрами комплектования, украинским аналогом военкоматов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал один из собеседников издания.

Он добавил, что у экс-командующего сухопутными силами и главкома были разногласия относительно ведения боевых действий. При этом, по мнению источника, Драпатый мог подать в отставку, рассчитывая, что президент Украины Владимир Зеленский отклонит его рапорт и тем самым предоставит ему «вотум доверия».

Кроме того, одной из причин его увольнения называют кадровые вопросы. Как утверждают журналисты, Сырский нередко «тормозил» замену людей, на увольнении которых настаивал Драпатый.

Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня на фоне удара российских войск по 239-му полигону ВСУ в Днепропетровской области. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    ВС России ударили по пункту сбора беспилотников и учебному центру ВСУ

    Иран высказался о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости