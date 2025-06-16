На Украине рассказали о конфликте экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ с Сырским

«РБК-Украина»: Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главкомом ВСУ Сырским

Экс-командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в военных и политических кругах.

«Незадолго после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде "подождите, еще главкомом буду". Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? (...) Рапорт Драпатого об отставке — это открытый переход в оппозицию к главкому и выглядит как попытка снять с себя негатив за эти трагедии и истории с ТЦК (территориальными центрами комплектования, украинским аналогом военкоматов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал один из собеседников издания.

Он добавил, что у экс-командующего сухопутными силами и главкома были разногласия относительно ведения боевых действий. При этом, по мнению источника, Драпатый мог подать в отставку, рассчитывая, что президент Украины Владимир Зеленский отклонит его рапорт и тем самым предоставит ему «вотум доверия».

Кроме того, одной из причин его увольнения называют кадровые вопросы. Как утверждают журналисты, Сырский нередко «тормозил» замену людей, на увольнении которых настаивал Драпатый.

Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня на фоне удара российских войск по 239-му полигону ВСУ в Днепропетровской области. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.