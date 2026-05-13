Зеленский выразил ожидания от поездки Трампа в Китай

Зеленский: Киев надеется, что Трамп обсудит в Китае прекращение военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что президент США Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит прекращение войны на Украине. Его слова передает Reuters.

«Рассчитываем, что вопрос [военных действий] будет затронут сейчас также, пока президент США будет в Китае», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев находится на постоянной связи с Вашингтоном.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты предположили, что визит Трампа в Китай станет шагом к разрядке напряженности. Однако поворотных решений ждать не стоит, как и того, что переговоры пройдут по сценарию Вашингтона.