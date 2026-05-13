Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 13 мая 2026Бывший СССР

Зеленский выразил ожидания от поездки Трампа в Китай

Зеленский: Киев надеется, что Трамп обсудит в Китае прекращение военных действий
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: IMAGO / Domenico Cippitelli / Live / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что президент США Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит прекращение войны на Украине. Его слова передает Reuters.

«Рассчитываем, что вопрос [военных действий] будет затронут сейчас также, пока президент США будет в Китае», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев находится на постоянной связи с Вашингтоном.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты предположили, что визит Трампа в Китай станет шагом к разрядке напряженности. Однако поворотных решений ждать не стоит, как и того, что переговоры пройдут по сценарию Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Great Wall предложит россиянам новый трехрядный кроссовер

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok