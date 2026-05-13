Политологи спрогнозировали темы переговоров Трампа и Си Цзиньпина

ТАСС: Переговоры Китая и США могут пройти не по сценарию Вашингтона

Визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Китай станет шагом к разрядке напряженности. Однако поворотных решений ждать не стоит, как и того, что переговоры пройдут по сценарию Вашингтона, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Как отмечалось ранее, Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним прибудет большая делегация глав компаний. По данным СМИ, президент США намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпином несколько вопросов. В частности, конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня.

«Встреча Трампа и Си Цзиньпина, скорее всего, войдет в историю как символический шаг к стабилизации и разрядке напряженности, но не как поворотный момент», — говортся в статье.

Прогресс после встречи политиков возможен. Однако, вероятнее всего, он будет локальным, окрашенным в позитивную риторику о «взаимной выгоде». Главной же темой встречи будет обсуждение экономических взаимоотношений между странами. Главная интрига визита состоит в том, на какие шаги и уступки по Тайваню готов пойти Трамп, считают эксперты.

12 мая Дональд Трамп вылетел в Китай. 13 и 14 мая проведет американский лидер встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.