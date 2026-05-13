04:47, 13 мая 2026

Марко Рубио полетел в Пекин в образе похищенного Мадуро

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @StevenCheung47 / X

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в образе экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его похищения. Фотографию опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X.

На снимке американский госсекретарь запечатлен на борту номер один (Air Force One) в сером спортивном костюме.

В январе продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. При этом цена на костюм выросла в три раза: с привычных 180 долларов до 500-1000 долларов на аукционах и специализированных площадках.

12 мая президент США Дональд Трамп вылетел в Китай. 13 и 14 мая проведет американский лидер встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

