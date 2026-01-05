Спортивный костюм Мадуро распродали за считанные часы

Продажи серого костюма Nike, в котором задержали Мадуро, резко выросли

Продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана.

Кроме того, цена на костюм выросла в три раза: с привычных 180 долларов до 500-1000 долларов на аукционах и специализированных площадках.

Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны. Вместе с ним в США доставили первую леди республики Силию Флорес. В ходе операции, совершенной в субботу, 3 января, американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.