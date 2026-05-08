Главному редактору телеканала запросили восемь лет колонии

В Москве прокурор запросил главреду «Дождя» Дзядко 8 лет колонии

В Головинском суде Москвы прокурор просит заочно приговорить главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к восьми годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Также Дзядко хотят обязать выплатить штраф 5,9 миллиона рублей. Его заочно судят за неисполнение обязанностей иностранного агента и распространение фейков о Вооруженных силах России.

По версии следствия, главред публиковал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских военных на Украине, а также не маркировал свои посты.

Дзядко находится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Он живет в Нидерландах. Ранее главред заявил о желании вернуться в Россию.