Главред признанного иноагентом издания захотел вернуться в Россию

Главред «Дождя» Дзядко заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Россию

Главред издания «Дождь» (внесено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) Тихон Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Нидерландах, заявил о желании вернуться в Россию. Об этом он рассказал в беседе с каналом TV2media, видео вышло на YouTube.

По словам Дзядко, он хотел бы видеть свое будущее связанным с Россией. «Чтобы моя семья, и мои друзья, и мои коллеги, чтобы мы находились у себя дома, в России, и своей работой помогали России развиваться», — добавил он.

Известный журналист также отметил, что хотел бы, чтобы его несовершеннолетний сын рос в России. Сейчас ребенок, уточнил он, посещает голландскую школу.

Ранее о возможности возвращения в Россию высказался живущий в Лондоне журналист Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Одним из условий для принятия такого решения он назвал закрытие возбужденного против него уголовного дела.

Дзядко весной 2022 года сообщил об отъезде из России. Перед этим сайт «Дождя» заблокировали в России.