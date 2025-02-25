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11:46, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Живущий в Лондоне журналист-иноагент оценил возможность возвращения в Россию

Живущий в Лондоне журналист Олег Кашин допустил возвращение в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Известный журналист Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Лондоне, допустил возвращение в Россию. На эту тему он высказался в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео опубликовано на YouTube.

«Легко допускаю момент, когда я пойму, что я обязан быть в Москве», — оценил Кашин перспективу вернуться в Россию. При этом одним из условий для принятия такого решения он назвал закрытие возбужденного в его отношении уголовного дела.

В июле МВД России объявило Кашина в розыск по уголовной статье. Позднее стало известно, что поводом для уголовного преследования журналиста могло стать заявление жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года. Уточнялось, что против Кашина возбудили дело об оправдании терроризма.

Олег Кашин работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях» и других российских изданиях. С 2016 года проживает в Великобритании. В июне 2022 года Минюст включил Кашина в реестр иностранных агентов.

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