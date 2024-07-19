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16:28, 19 июля 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина
Олег Кашин. Архивное фото

Олег Кашин. Архивное фото. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

МВД РФ объявило в розыск журналиста Олега Кашина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России). Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Кашин разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, в базе не сказано.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) за нарушение правил деятельности иноагента. 19 апреля сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия связаны с уголовным преследованием в отношении экс-сотрудника «Фонтанки» Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.

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      Анна Габай
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