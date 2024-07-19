Mash: против журналиста Кашина возбудили дело за призывы к терроризму

Стали известны подробности розыска журналиста Олега Кашина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, МВД могло объявить в розыск Кашина после заявления жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года. Предварительно, против журналиста возбудили дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. По ней ему может грозить до семи лет колонии.

Ранее в базе розыска МВД России появилась информация о розыске Кашина. Там сказано, что он разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, в базе не сказано.

