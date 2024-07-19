Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 19 июля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности розыска журналиста Олега Кашина

Mash: против журналиста Кашина возбудили дело за призывы к терроризму
Олег Кашин

Олег Кашин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стали известны подробности розыска журналиста Олега Кашина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, МВД могло объявить в розыск Кашина после заявления жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года. Предварительно, против журналиста возбудили дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. По ней ему может грозить до семи лет колонии.

Ранее в базе розыска МВД России появилась информация о розыске Кашина. Там сказано, что он разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно, в базе не сказано.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше