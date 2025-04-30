Редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко объявили в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России) Тихона Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы на сайте ведомства.

Основанием для розыска названа статья Уголовного кодекса России. Подробности не сообщаются.

Известно, что Дзядко живет в Нидерландах. Ранее он заявил о желании вернуться в Россию.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) по делу о распространении фейков о Российской армии.