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14:19, 30 апреля 2025Силовые структуры

Редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко объявили в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России) Тихона Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы на сайте ведомства.

Основанием для розыска названа статья Уголовного кодекса России. Подробности не сообщаются.

Известно, что Дзядко живет в Нидерландах. Ранее он заявил о желании вернуться в Россию.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) по делу о распространении фейков о Российской армии.

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