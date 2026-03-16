Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:00, 16 марта 2026Наука и техника

США превратили «Бородавочников» в охотников за БПЛА для «Эпической ярости»

ВВС США применили штурмовики A-10 с ракетами APKWS для борьбы с иранскими БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force via Getty Images

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые задействовали в ходе операции «Эпическая ярость», превратили в охотников за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет Army Recognition.

Автор обратил внимание на официальный снимок A-10 Военно-воздушных сил (ВВС) США, который применяют в ходе операции против Ирана. Самолет, известный как «Бородавочник», запечатлели в ходе дозаправки в воздухе. Штурмовик получил ракеты для борьбы с БПЛА. «Что делает снимки особенно примечательными, так это очевидная боевая конфигурация самолета. A-10, видимый на опубликованных фотографиях, вооружен парой ракет класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, управляемыми ракетами APKWS и парой AIM-9L/M Sidewinder», — говорится в материале.

Отмечается, что такой набор вооружения указывает на гибкость применения A-10, которые изначально разрабатывали для оказания непосредственной поддержки сухопутных войск.

APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) состоят из неуправляемых ракет Hydra калибра 70 миллиметров, дополненных комплектом управления и полуактивной лазерной головкой самонаведения. Они способны поражать беспилотники.

В феврале Telegram-канал «Военная хроника» писал, что преимущества APKWS II, которыми начали вооружать украинские истребители F-16, смогут реализовать лишь при большом везении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok