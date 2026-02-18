В России оценили оружие F-16 для борьбы с «Геранями»

F-16 ВСУ реализуют преимущество APKWS II лишь при большом везении

Преимущество ракет APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), которыми начали вооружать истребители F-16 ВСУ, смогут реализовать лишь при большом везении. Перспективы системы оценил Telegram-канал «Военная хроника».

F-16AM воздушных сил Киева получили блоки с высокоточными APKWS II, которые представляют собой неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров с комплектом управления и полуактивной лазерной головной самонаведения. Ракеты используют для борьбы с российскими дронами «Герань-2». Цели для APKWS подсвечивают при помощи целеуказателей контейнерных комплексов Sniper ATP, которые крепят под фюзеляжем F-16AM.

Отмечается, что APKWS II позволяют перехватывать дроны-камикадзе и дозвуковые ракеты на дистанциях 5-8 километров. Один блок LAU-68 F/A позволяет нести семь ракет. F-16, оснащенный подвесными баками и другими боеприпасами может нести до четырех блоков с APKWS II.

Канал отметил, что реализовать преимущество такого боезапаса в небе над Украиной практически невозможно. «Для перехвата более чем 7-10 целей пилоту F-16AM должно крупно повезти — например, выйти на крупный рой "Гераней-2"», — пишет автор. По его словам, устаревший радар F-16AM не сможет обнаружить малоразмерные дроны на большой дистанции.

В июле издание TWZ призвало вооружить штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы США, «дешевыми» ракетами APKWS для охоты за дронами.

