Культура
14:37, 11 марта 2026Культура

Долина рассказала о жизни после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина заявила, что справилась со скандалом вокруг ее квартиры
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Об этом пишет Starhit.

«Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо», — поделилась певица.

По словам Долиной, многие коллеги оказали ей поддержку. Первым, кто предложил ей помощь, стал джазовый музыкант Игорь Бутман. Артистка призналась, что в тяжелой жизненной ситуации она убедилась в наличии большого количества друзей.

Ранее сообщалось, что Долиной пришлось усилить охрану до четырех телохранителей после скандала. До этого официальный представитель певицы Сергей Пудовкин пояснил, что дополнительные меры безопасности пришлось ввести из-за чрезмерного интереса к личности артистки.

