Долиной пришлось усилить охрану после скандала с квартирой

Певица Долина усилила охрану до 4 телохранителей после скандала с квартирой

Народной артистке России Ларисе Долиной пришлось усилить охрану до четырех телохранителей после скандала с квартирой в Москве. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов, его слова передает «Пятый канал».

Теперь на гастролях и московских мероприятиях певицу сопровождают не менее четырех специалистов по безопасности, рассказал представитель шоу-бизнеса.

Дворцов добавил, что у Долиной есть два райдера — технический и бытовой. В первом обозначены требования к микрофонам и прочему сценическому оборудованию, а во втором указаны необходимые в гримерке закуски, напитки и обязательное присутствие охраны. До этого официальный представитель певицы Сергей Пудовкин пояснил, что дополнительные меры безопасности пришлось ввести из-за чрезмерного интереса к личности артистки.

Ранее Ларису Долину уличили в сильном снижении цен на выступления на корпоративах. По словам Дворцова, 3,5 миллиона рублей, которые певица попросила за такой концерт в Санкт-Петербурге, — это почти втрое меньше обычной стоимости частного выступления артистки.

