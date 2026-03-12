Адвокаты потерпевших заявили о необходимости смертной казни для террористов из «Крокуса»

Потерпевшие считают, что исполнители теракта в «Крокусе» заслуживают казни

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заслуживают смертной казни, для таких преступников необходимо снять мораторий на высшую меру наказания. Такое мнение высказали адвокаты потерпевших после оглашения приговора, передает Telegram-канал Mash.

Защитники людей, до сих пор борющихся с посттравматическим синдромом после пережитого, будут добиваться для осужденных террористов и их пособников ужесточения наказания. Для тех четверых, получивших от 19 до 22 лет, увеличения сроков, для остальных, получивших пожизненное наказание, — ужесточения условий: минимальное количество свиданий, посылок, прогулок и содержание в закрытой камере.

Террористы не испытывают искреннего раскаяния, считают адвокаты потерпевших. Последнее слово перед судом они читали по бумажке, никто из них не выразил своих чувств при извинениях перед пострадавшими.

Четверо пособников переводили деньги террористам, предоставили им автомобиль и квартиру. Машина и жилье конфискованы в доход государства.

Остальные 15 фигурантов дела, в том числе исполнители теракта, получили пожизненные сроки.

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил 27 гражданских исков, которые заявили пострадавшие во время теракта.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись. Жертвами стали 149 человек, 608 человек пострадали.