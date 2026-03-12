Реклама

Силовые структуры
12:24, 12 марта 2026Силовые структуры

Суд забрал у исполнителей теракта в «Крокусе» квартиру и машину

Суд обратил в доход РФ квартиру и авто, предоставленные террористам из «Крокуса»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд обратил в доход государства квартиру и машину, которые были предоставлены исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

В доход государства также конфисковали по 265 тысяч рублей с большинства фигурантов.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись. Сегодня все 19 фигурантов, причастных к нападению, заслушали свои сроки.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил 27 гражданских исков, которые заявили пострадавшие во время теракта.

