По делу о теракте в «Крокусе» удовлетворили 27 исков

Суд удовлетворил 27 исков при вынесении приговора о теракте в «Крокусе»

Суд удовлетворил все 27 гражданских исков, которые заявили пострадавшие во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой не своего корреспондента из зала суда.

Требования потерпевших удовлетворили в полном объеме.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись. Жертвами нападения стали 149 человек.

Сегодня, 12 марта, исполнители теракта получили свои пожизненные сроки. Еще 11 пожизненных сроков получили их пособники.