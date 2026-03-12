По делу о теракте в «Крокусе» удовлетворили 27 исков

Суд удовлетворил все 27 гражданских исков, которые заявили пострадавшие во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой не своего корреспондента из зала суда.
Требования потерпевших удовлетворили в полном объеме.
Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись. Жертвами нападения стали 149 человек.
Сегодня, 12 марта, исполнители теракта получили свои пожизненные сроки. Еще 11 пожизненных сроков получили их пособники.