11:35, 12 марта 2026Силовые структуры

Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд дал пожизненный срок четырем напавшим на «Крокус Сити Холл» террористам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд начал оглашение приговора по уголовному делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Главарю террористов Шамсидину Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме. Также максимальное наказание получили трое его сообщников: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

На скамье подсудимых 19 фигурантов дела. Прокурор запросил для 11 из них пожизненные сроки, остальным от 20 до 23 лет в колониях строгого режима. Также с них потребовали взыскать компенсаций на общую сумму в пять миллиардов рублей.

По числу пожизненных сроков этот приговор уже стал самым суровым в современной российской истории, опередив вердикт за теракт на Крымском мосту с восемью пожизненными.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых страшных в истории современной России наряду с захватом школы в Беслане. Он произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

