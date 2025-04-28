Названа причина столкновения прогулочного катера со скалой в российском регионе

Прокуратура Дагестана: Водитель катера потерял управление и влетел в скалу

Столкновение прогулочного катера со скалой в Дагестане произошло по вине водителя судна. Об этом заявили «Ленте.ру» в прокуратуре республики.

По предварительным данным ведомства, 28 апреля в 15:00 во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением. В результате произошло столкновение судна со скалой. Жертвой ЧП стала женщина, еще несколько пассажиров катера получили травмы.

Прокуроры проводят проверку соблюдения требований закона при оказании туристических услуг и организации досуга. По ее итогам будет принято решение.

На борту перевернувшейся в Дагестане лодки с туристами находились семейная пара и две жительницы Рыбинска.