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18:40, 28 апреля 2025Силовые структуры

Названа причина столкновения прогулочного катера со скалой в российском регионе

Прокуратура Дагестана: Водитель катера потерял управление и влетел в скалу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Столкновение прогулочного катера со скалой в Дагестане произошло по вине водителя судна. Об этом заявили «Ленте.ру» в прокуратуре республики.

По предварительным данным ведомства, 28 апреля в 15:00 во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением. В результате произошло столкновение судна со скалой. Жертвой ЧП стала женщина, еще несколько пассажиров катера получили травмы.

Прокуроры проводят проверку соблюдения требований закона при оказании туристических услуг и организации досуга. По ее итогам будет принято решение.

На борту перевернувшейся в Дагестане лодки с туристами находились семейная пара и две жительницы Рыбинска.

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