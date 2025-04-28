Туристка упала в воду во время экскурсии на лодке в Дагестане и не выжила

Mash: Туристка упала в воду во время экскурсии по Сулакскому каньону и не выжила

В Дагестане туристка упала в воду во время экскурсии по Сулакскому каньону на лодке и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что плавательное средство занесло и опрокинуло при повороте. Все находившиеся на борту, в том числе 8 туристов, упали в воду. Утонувшей оказалась девушка, еще четверо людей получили травмы. Спасатели уже работают на месте.

По другой версии, как уточняет Telegram-канал «112», судно на большой скорости врезалось в скалу и опрокинулось. Как сообщает Shot, не выжила 33-летняя туристка из Рыбинска. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее воздушный шар с иностранными туристами упал в ОАЭ. Двое пассажиров не выжили, две россиянки получили серьезные травмы.