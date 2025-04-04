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11:02, 4 апреля 2025Путешествия

Воздушный шар с россиянами упал в ОАЭ

Shot: Россиянки получили серьезные травмы после падения воздушного шара в ОАЭ
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Karim Sahib / Pool / Reuters

Воздушный шар с иностранными туристами упал в ОАЭ. Двое пассажиров не выжили, две россиянки получили серьезные травмы, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours. Группа отдыхающих из 12 человек, в числе которых были мать и дочь из России, летела на воздушном шаре на рассвете над пустынями Дубая. Максимальная высота заявленного полета была 1,2 километра.

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Сначала воздушный шар долго не мог подняться в небо, а когда ему все-таки удалось оторваться от земли, он начал дергаться. «Примерно через 40 минут полета шар слишком сильно накренился и начал резко падать, а корзина на большой скорости стала переворачиваться после удара о землю», — говорится в сообщении.

По данным источника, некоторые пассажиры после жесткого приземления выпали из корзины, поскольку у них оторвались ремни. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести на машинах скорой помощи и вертолетами.

Ранее прогулочный батискаф «Синдбад» с российскими туристами затонул в Египте. На борту находились 45 россиян и члены экипажа.

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